De Duitse auto-industrie heeft in de laatste weken van 2019 veel meer auto's verkocht dan in december 2018, blijkt maandag uit cijfers van de Kraftfahrt-Bundesamt, het Duitse equivalent van de RDW. In december werden er 283.000 auto's op kenteken gezet, bijna 20 procent meer dan in dezelfde periode in 2018.

De explosieve groei aan het einde van het jaar heeft te maken met Europese regelgeving die per 1 januari is ingegaan. Door de nieuwe regels moeten automakers de gemiddelde uitstoot van hun wagenpark over de komende twee jaar verminderen naar 95 gram CO2 per kilometer.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben veel automakers hoge kortingen toegekend, om zo de vervuilendste auto's uit hun wagenpark te krijgen, zegt Peter Fuss, autospecialist bij EY, tegen Financial Times (FT).

Ook zouden veel automakers zijn overgegaan tot zelfregistratie, waarbij automakers auto's aan dealers verkopen, die ze vervolgens tweedehands doorverkopen. Door middel van zelfregistratie kunnen automakers de meest vervuilende auto's op de markt brengen en uit hun wagenpark halen.

Over het hele jaar werden er ruim 3,6 miljoen Duitse auto's verkocht, 5 procent meer dan een jaar eerder. Of de stijging zich in 2020 zal voortzetten, is alles behalve zeker: de wereldwijde markt voor auto's staat al maanden onder druk vanwege de vertraging van de Chinese economie.