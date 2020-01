Nederland telt voor het eerst meer dan twee miljoen ondernemingen. De teller stond op 1 januari op 2.000.404. De zzp'ers zijn goed voor ruim 1,3 miljoen bedrijven.

In het afgelopen jaar kwamen er in totaal zo'n 100.000 ondernemingen bij, een toename van 5 procent, zo becijferde de Kamer van Koophandel (KVK). Het aantal fulltime zelfstandigen zonder personeel steeg met 6 procent naar iets boven de miljoen.

Het aantal zelfstandigen dat minder dan vijftien uur in de week met de eigen zaak bezig is, groeide met 11 procent tot 281.647. Niet alleen het aantal zzp'ers nam in 2019 toe: er kwamen ook ruim duizend mkb-bedrijven bij. Dat aantal kwam uit op net geen 444.000.

Sectoren die snel groeiden vergeleken met een jaar eerder zijn volgens de KVK de bouw, met een plus van 8 procent, gezondheid met een toename van 7 procent en de detailhandel, horeca en logistiek met een groei van elk 6 procent.

De Kamer van Koophandel signaleert dat startende ondernemers steeds jonger worden. Was de beginnende ondernemer in 2018 gemiddeld nog 36 jaar, daalde die leeftijd vorig jaar naar 35 jaar. De gemiddelde leeftijd van ondernemers ligt nog steeds op 46.

Verder valt op dat het aantal hele jonge starters hard groeit. In 2018 schreven 3.876 jonge starters zich in, vorig jaar waren dat er 6.572; een toename van 70 procent. De zeer jeugdige ondernemers beginnen vooral een webwinkel.