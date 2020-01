Schiphol-topman Dick Benschop wil duidelijkheid van het kabinet over de toekomst voor de luchtvaart in Nederland. Dit jaar wordt volgens hem een cruciaal jaar voor de sector.

"Geef perspectief, dan gaan we samen aan de slag met minder hinder en meer duurzaamheid", aldus Benschop op de nieuwjaarsreceptie van de luchthaven. In het regeerakkoord is opgenomen dat Schiphol na 2020 verder mag groeien.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen liet eerder ook al weten dit voornemen uit te willen voeren, maar dat er wel voorwaarden worden gesteld aan de groei en dat die beperkt zal zijn. In het afgelopen jaar reisde een recordaantal van 71,1 miljoen reizigers via luchthaven Schiphol. Dat is 1 procent meer dan in 2018. Het aantal vliegbewegingen daalde licht tot 496.833.

Dat is nipt onder het tot en met dit jaar toegestane aantal vliegbewegingen van 500.000. Van Nieuwenhuizen liet doorschemeren dat Schiphol mag doorgroeien tot 540.000 starts en landingen. Om te mogen groeien, moet de hinder afnemen. Benschop: "Voor Lelystad en Schiphol is het meeste werk gedaan, dat werk kan op korte termijn worden afgemaakt. Dat moet ook, want de tijd dringt."



Volgens de CEO van Schiphol steunt ruim twee op de drie Nederlanders gecontroleerde groei van Schiphol, onder voorwaarden.