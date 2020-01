Kansspelautoriteit-voorzitter René Jansen verwacht dat er rond de honderd aanvragen voor onlinegokvergunningen binnen zullen komen, zegt hij maandag tegen BNR. Vanaf 2021 kunnen geïnteresseerde bedrijven zo'n aanvraag doen.

Volgens Jansen is de kans klein dat alle geïnteresseerde partijen zullen voldoen aan de eisen om voor een vergunning in aanmerking te komen. Zo moeten bedrijven maatregelen voor verslavingspreventie bespreken en investeringsplannen aanleveren.

De wet Kansspelen op afstand, die onlinegokbedrijven in Nederland legaal maakt, zou eigenlijk al in 2020 ingaan. De invoering vergde echter meer voorbereiding en is daarom naar 2021 verplaatst.

Nadat de aanvragen van bedrijven binnenkomen, moeten de partijen getoetst worden, waarna al dan niet een vergunning wordt verleend. Voor dat proces wordt ongeveer zes maanden gerekend, waardoor de eerste onlinegokbedrijven volgens Jansen mogelijk in juli legaal aan de slag kunnen.