Vliegtuigmaker Boeing overweegt nieuw kapitaal op te halen om de financiële reserves aan te vullen voor de crisis rond de 737 MAX, meldt The Wall Street Journal (WSJ) maandag op basis van anonieme bronnen.

Boeing is nog niet aan het einde van zijn Latijn. Eind september had het bedrijf nog 20 miljard dollar (ongeveer 17,86 miljard euro) beschikbaar, maar de kosten rond de problemen met de 737 MAX nemen toe.

Volgens sommige schattingen is Boeing elke maand 1 tot 2 miljard dollar kwijt en zouden de kosten in de eerste helft van dit jaar zelfs boven 15 miljard dollar uit kunnen komen. Analisten denken dat Boeing zo'n 5 miljard euro kan ophalen door extra obligaties uit te geven.

Een oplossing lijkt nog niet in zicht. Deze maand stopt Boeing met de productie van de 737 MAX en het is nog niet duidelijk wanneer de vliegtuigmaker weer kan beginnen.

Vorige maand werd oud-topman Dennis Muilenburg ontslagen en vanaf volgende week neemt bestuursvoorzitter David Calhoun zijn taken over. Het eerste punt op de agenda van Calhoun is vooral het vertrouwen met de Amerikaanse toezichthouder herstellen.