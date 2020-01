Modegroep FNG sluit vóór eind juli alle veertien vestigingen van kledingwinkel Promiss en 38 van Steps. In totaal blijven er daarmee van die laatste keten nog tien winkels geopend. FNG kondigt dit aan als deel van de strategie, waarmee meer wordt ingezet op online.

In de winkels zijn 108 vaste mensen en zijn 126 tijdelijke werknemers actief. Het bedrijf verwacht ongeveer de helft van hen binnen FNG te herplaatsen. "Met de medewerkers van de betreffende winkels worden individuele afspraken gemaakt conform het advies van de ondernemingsraad", aldus het bedrijf.

Welke locaties van Steps sluiten en welke open blijven, wordt nog bekendgemaakt.

Online doen Steps en Promiss het goed: ruim de helft van de omzet van de merken komt van de digitale verkoopkanalen. "Dit vormt een uitstekende basis om vanaf nu de focus van Steps en Promiss volledig te richten op de verkoop via de eigen webshops en via online partners zoals Wehkamp en Zalando", schrijft FNG.

FNG is actief in de Benelux, en heeft naast Promiss en Steps ook onder meer Miss Etam, Claudia Sträter en Expresso in handen. Het bedrijf is beursgenoteerd.