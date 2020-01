De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire heeft de Verenigde Staten maandag gewaarschuwd dat het land zich niet moet wagen aan sancties tegen de digitaks. Dan zullen er vergeldingsacties volgen, zei hij in een radio-interview met France Inter.

De digitaks geldt voor grote techbedrijven met een omzet van boven de 750 miljoen euro per jaar, waarvan ten minste 25 miljoen euro in Frankrijk. Hieronder vallen onder meer Google en Facebook. Zij moeten sinds 2019 3 procent van de inkomsten die ze in Frankrijk genereren afdragen. De maatregel zou naar schatting in 2019 zo'n 400 miljoen euro binnenbrengen.

"Als de Amerikanen zouden besluiten om sancties op te leggen tegen de digitaks, zullen wij dat vergelden", aldus Le Maire. Zo zou Frankrijk meteen naar de Wereldhandelsorganisatie stappen als de VS dwars gaat liggen.

De minister vertelde verder dat er over het onderwerp nog een telefoongesprek gepland staat met zijn Amerikaanse collega Steven Mnuchin.

De taks ligt gevoelig in de VS. Meteen toen in juli 2019 de maatregel met terugwerkende kracht werd ingevoerd, kondigde Amerikaanse president Donald Trump een onderzoek naar de ingreep aan. Hij noemde invoertarieven als mogelijke reactie. Daar voegde Washington in december specifieke dreigementen aan toe: tarieven oplopend tot 100 procent zouden over Franse importproducten ter waarde van 2,4 miljard dollar (2,15 miljard euro) kunnen worden ingevoerd.

Die heftige reactie schrikt andere Europese landen overigens niet af om vergelijkbare belastingen in te voeren: Italië kondigde in december een digitaks aan die in januari 2020 is ingegaan. Het lukt tot nu toe echter nog niet om in EU-verband een digitaks in te voeren, omdat sommige lidstaten bang zijn dat de belasting meer zou kosten dan opbrengen. Voor invoering moeten de lidstaten het unaniem eens zijn.