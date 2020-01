De goudprijs is naar het hoogste niveau in zes jaar tijd gestegen door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers zouden het edelmetaal beschouwen als 'veilige haven' om naar te vluchten in roerige tijden.

De prijs van een troy ounce goud, 31,1 gram, steeg met 1,42 procent naar 1.574 dollar (ongeveer 1.410 euro). Vergeleken met twee weken geleden is de goudprijs met 5,7 procent gestegen. Vooral na de recente spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten heeft het edelmetaal de weg omhoog gevonden.

Vorige week doodde een Amerikaanse aanval de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Iran dreigde met vergelding, maar de Amerikaanse president Donald Trump dreigde op zijn beurt ook geweld te gebruiken als de Iraanse regering dit doet.

Verder besloot het Iraakse parlement om de Amerikaanse troepenmacht weg te sturen. Maandag dreigde Trump met sancties als Irak dit voornemen doorzet.