De Amerikaanse regering heeft sterk gelobbyd tegen de verkoop van Nederlandse chiptechnologie aan China, waarbij het Witte Huis onder meer een geheim onderzoeksrapport deelde met premier Mark Rutte. Dat lobbywerk lijkt succesvol te zijn geweest, zeggen anonieme ingewijden.

ASML laat aan NU.nl weten dat de licentie die de overheid aan het bedrijf moet verlenen om aan China te mogen verkopen is verlopen. "Het klopt dat we op dit moment niet kunnen leveren, maar daarmee bevestigen we niet dat de berichtgeving klopt. Het is nu aan de overheid - we wachten het af", aldus een woordvoerder.

In 2018 begon de Amerikaanse campagne tegen de verkoop van technologie van chipmachinemaker ASML aan China, stellen de ingewijden. Het ging om de geavanceerdste machine van het Nederlandse bedrijf, die een waarde van zo'n 150 miljoen dollar (134 miljoen euro) heeft. ASML kreeg destijds van de overheid een vergunning voor de verkoop ervan.

Gedurende de maanden hierna zouden de Verenigde Staten hebben onderzocht of de verkoop tegengehouden kon worden. De VS voerde daarom diverse gesprekken met Nederlandse ambtenaren. Tijdens Ruttes bezoek aan de VS in juli 2018 besprak de Amerikaanse veiligheidsadviseur Charles Kupperman de zaak nog eens met de premier. Hij overhandigde hem toen ook het geheime veiligheidsonderzoek waaruit de risico's van de verkoop zouden blijken.

Kort na het bezoek van Rutte aan het Witte Huis verlengde de Nederlandse overheid de exportlicentie van ASML niet, wat erop zou duiden dat de Amerikanen hun zin hebben gekregen.

De overheden van beide landen willen niet op de berichtgeving reageren.