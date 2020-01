De Amerikaanse onlinegigant Amazon denkt erover om fysieke winkels in Duitsland te openen, zegt het hoofd van de e-commercetak van Amazon zaterdag tegen Welt. Duitsland is na de Verenigde Staten de grootste markt voor Amazon.

"We weten dat onze klanten niet alleen online winkelen en dat ze variatie willen", zegt de topman van de Duitse tak van Amazon Ralf Kleber tegen de krant. Kleber zegt niets over een tijdsbestek waarin een besluit over de winkels zal worden genomen.

Als Amazon voor fysieke winkels in Duitsland kiest, zal dat het derde land zijn waar de onlinegigant winkels heeft. Amazon heeft al winkels in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Kleber zegt ook tegen de Duitse krant dat Amazon verder wil gaan inzetten op winkelen via apparaten die je met stemassistent Alexa kan bedienen.