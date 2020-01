Door de populariteit van vleesvervangers is er volgens producenten hiervan een run ontstaan op plantaardige grondstoffen die voor de productie worden gebruikt. Door de grote vraag aan vleesvervangers verwachten de producenten dat de prijzen van de gebruikte plantaardige grondstoffen zullen stijgen, zeggen ze zaterdag in Het Financieele Dagblad (FD).

Dat de vleesvervanger aan populariteit wint blijkt uit cijfers van ABN Amro en Barclays. Eerstgenoemde verwacht dat de markt voor nepvlees dit jaar met 10 procent groeit in Nederland. De Britse bank Barclays voorspelde in mei van vorig jaar dat de wereldwijde omzet in tien jaar tijd zou vertienvoudigen naar 140 miljard dollar (125,45 miljard euro) in 2029.

Door de groei in populariteit zijn ook meer plantaardige eiwitten nodig, die voortkomen uit producten als soja, erwten of granen. Maar omdat er slechts een beperkt aantal producenten zijn die eiwitten uit de grondstoffen kunnen halen, zit de groei van de sector aan zijn limieten, zegt hoogleraar eiwitstructurering en duurzaamheid Atze Jan van der Goot (Universiteit van Wageningen) tegen FD.

"Eiwit scheiden van bijvoorbeeld een sojaboon is een ingewikkelder proces dan het maken van een vleesvervanger. Daarom is het lastig om die fabrieken uit te breiden", zegt Van der Goot.

Deze beperkte groeiruimte leidt dus tot tekorten. "Voor 2020 rekenen we op 50 procent groei, maar als het meer is zitten we zonder grondstoffen", zegt directeur Frank Giezen van vleesvervangerfabrikant Ojah uit Gelderland tegen FD. Giezen zegt dat er met name een tekort kan ontstaan aan erwteneiwitten. "Voor andere ingrediënten leggen we leveringen voor de zekerheid een jaar van tevoren vast, terwijl de vraag zich lastig laat voorspellen."

Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, bevestigt tegen NOS dat er tekorten zijn. Deze tekorten zijn volgens hem wel incidenteel, dus hij verwacht niet dat vleesvervangers in supermarkten op de korte termijn veel duurder zullen worden.