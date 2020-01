Hudson's Bay Company (HBC) is akkoord gegaan met een overnamebod van een consortium dat geleid wordt door Richard Baker, de huidige topman van HBC. Dat blijkt uit een verklaring van de Canadese winkelketen. Het consortium haalt Hudson's Bay van de beurs in Canada, om zo achter de schermen orde op zaken te stellen.

HBC gaat akkoord met een bod van 11 Canadese dollar (omgerekend ongeveer 7,60 euro) per aandeel. Hiermee wordt het bedrijf gewaardeerd op 2 miljard Canadese dollar.

Met 11 dollar ligt het bod van Baker hoger dan het eerste bod van het consortium, dat op 10,30 dollar lag. Het bod is verhoogd nadat de Canadese investeringsmaatschappij Catalyst Capital Group, ook aandeelhouder in HBC, in totaal 2 miljard dollar bood voor HBC. Het nieuwe bod van het consortium heeft het bod van de investeringsmaatschappij dus geëvenaard.

Catalyst Capital Group is akkoord gegaan met het nieuwe bod, omdat het "aanzienlijk meer oplevert voor alle minderheidsaandeelhouders", claimt directeur Gabriel de Alba van de investeringsmaatschappij. Volgende maand zullen aandeelhouders stemmen over het bod.

Het consortium haalt Hudson's Bay van de beurs om achter de schermen orde op zaken te stellen. De winkelketen zag de opbrengsten van de fysieke winkels de afgelopen jaren teruglopen door de groeiende populariteit van online winkelen.

Dat de consument Hudson's Bay de laatste jaren minder weet te vinden, blijkt ook in Nederland. Vrijdag sprak de rechtbank het faillissement uit over de winkelketen in Nederland. Hudson's Bay had vijftien locaties in Nederland, maar die zijn sinds 1 januari allemaal gesloten. Veel van de vestigingen hadden de deuren al gesloten. Alleen de locaties in Breda en aan de Kalverpassage in Amsterdam zouden langer moeten openblijven van de rechter, maar door het faillissement zijn die nu ook gesloten.