De Federal Reserve (Fed), het Amerikaanse stelsel van centrale banken, acht de kans dat de Amerikaanse economie op de middellange termijn in een recessie belandt kleiner. Dat blijkt uit notulen van de laatste Fed-vergadering in december.

Bij de laatste vergadering besloot het stelsel van centrale banken de rentestand ongewijzigd te laten, na drie opeenvolgende verlagingen van de rente. De bandbreedte van de rente bleef hierdoor hangen op 1,5 tot 1,75 procent. Ook voor 2020 verwacht de Federal Reserve de rentestand niet te veranderen.

Het verder verlagen van de rentestand is volgens de Fed niet nodig, omdat de Amerikaanse economie "veerkracht laat zien", ondanks slepende handelsconflicten en de vertragende wereldeconomie. De Fed verwijst hiermee naar onder meer beter dan verwachte banenrapporten en de stabiele groei van de Amerikaanse economie.

De stijging van de langetermijnsrente op kapitaalmarkten in de laatste maanden wijst er volgens de Fed bovendien op dat de "kans op een recessie op de middellange termijn waarneembaar minder is geworden", aldus de Fed-notulen.

Het verhogen van de bandbreedte van de rente is echter nog geen optie, omdat het inflatiedoel van 2 procent nog niet in zicht is. "We snappen nog niet waarom het zo moeilijk is om de inflatie weer omhoog te krijgen", zei Mary Daly, president van de Federal Reserve in de stad San Francisco vrijdag.