Louis Vuitton sluit als eerste luxemerk een winkel in het door protesten geplaagde Hongkong. Dat meldt South China Morning Post op basis van bronnen.

Louis Vuitton, onderdeel van mode- en drankenconcern LVMH, zou de winkel in het Times Square-winkelcentrum willen sluiten. LVMH zou eerst hebben geprobeerd om een korting op de huurprijs te bedingen. Toen eigenaar Wharf REICdaar niet in meeging, besloot het Franse concern de winkel dan maar te sluiten.

Hongkong is al zeven maanden in de greep van protesten tegen een te grote invloed van de centrale regering in China. Louis Vuitton heeft acht winkels in Hongkong, waarvan één niet heel ver uit de buurt van Times Square Mall. Eerder was er sprake van dat de maker van de iconische lederwaren in 2021 een negende winkel zou openen, op de luchthaven van Hongkong.

Vooral Chinezen van het vasteland wisten de weg te vinden naar de winkel van Louis Vuitton in Hongkong, omdat de prijzen daar lager liggen. De voormalige Britse kroonkolonie heeft de status van vrijhandelszone. Sinds de protesten neemt het aantal bezoekers aan de stad af en zeker dat van Chinese bezoekers. In november afgelopen jaar was het aantal bezoekers aan Hongkong vanuit het vasteland van China met 56 procent gedaald. De verkopen dalen ook met tientallen procenten.

LVMH was niet bereikbaar voor commentaar.