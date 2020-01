Lokale strandtenthouders maken zich zorgen over hun zaken tijdens de Formule 1 op Zandvoort in mei 2020. De Zandvoortse ondernemers beklagen zich in een brief, waar RTL Z eerder over berichtte, aan het college van burgemeester en wethouders.

In de brief laten de strandtenthouders weten zich zorgen te maken over het in december gepubliceerde mobiliteitsplan.

In dit document staan de plannen om Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix (DGP) toegankelijk te houden voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

De strandtenthouders zijn ontevreden over dat zij niet betrokken zijn bij het opstellen van het plan. "Het mobiliteitsplan wat nu gepresenteerd wordt, biedt geen kansen maar slechts bedreigingen."

Doordat Zandvoort voor badgasten tijdens de Grand Prix niet te bereiken valt met de auto of motor vrezen de horecaondernemers alleen nog maar bezoekers van de Formule 1 te moeten faciliteren. "Het feestje voor ons allemaal dreigt uit te lopen op een feestje voor het circuit en de sponsors alleen", stellen de strandtenthouders.

Hoewel het mobiliteitsplan al van kracht is, vindt er op 13 januari nog een informatieavond plaats voor betrokkenen. Hier hopen de Zandvoortse strandtenthouders alsnog gehoord te worden.

De Dutch Grand Prix, die in het voorjaar plaatsvindt in de badplaats, moet zo'n 100.000 bezoekers per dag trekken.