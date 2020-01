Autoproducent Tesla heeft de prijs van de in China geproduceerde Model 3 met 16 procent verlaagd. De prijsverlaging werd mogelijk gemaakt door subsidies van de Chinese overheid voor elektrische auto's.

De prijs van de in China geproduceerde Model 3 zal 299.050 yuan (circa 38.000 euro) bedragen. De vraagprijs in Nederland ligt zo'n 10.000 euro hoger.

Met de verlaagde prijs hoopt Tesla de concurrentie met Chinese producenten van elektrische auto's aan te gaan. China is op dit moment de grootste markt voor elektrische auto's, gevolgd door Europa en de Verenigde Staten.

Tesla zal de levering van elektrische auto voor de Chinese consumentenmarkt naar verwachting op 7 januari beginnen. Maandag kregen vijftien medewerkers van de Amerikaanse autoproducent in China de sleutel van de eerste exemplaren.

China is vooralsnog het enige land buiten de VS waar Tesla een fabriek heeft. Het bedrijf van Elon Musk wil in 2020 alle onderdelen van het productieproces in China kunnen uitvoeren.

Tesla hoopt de komende jaren met zijn fabriek in Sjanghai zo'n 250.000 voertuigen per jaar te produceren.