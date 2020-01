Medewerkers van het Etos-distributiecentrum in Beverwijk krijgen een loonsverhoging van in totaal 6,75 procent nadat het personeel dagenlang gestaakt heeft. Met terugwerkende kracht is er een loonsverhoging van 4 procent over 2019 en in december 2020 gaat het salaris met nog eens 2,75 procent omhoog.

De nieuwe cao loopt van 1 juni 2019 tot 1 april 2021, meldt FNV Handel. Vakbondsleden moeten nog wel instemmen. Er werken 240 mensen bij het distributiecentrum van de drogisterijketen.

Volgens de vakbond zijn de eerder voorgestelde verslechteringen, zoals het inleveren van vier adv-dagen, van tafel.

"Voor het eerst sinds 2018 is er weer een cao-resultaat voor de medewerkers. Dat is pure winst en een goede basis voor vervolgafspraken in 2021", aldus FNV Handel-bestuurder Ali Aklalouch.