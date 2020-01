Bedrijven maken het online opzeggen van abonnementen of accounts vaak te moeilijk voor consumenten, concludeert de Consumentenbond op basis van een onderzoek naar 125 populaire online diensten.

De Consumentenbond nam onder meer de wijze van opzeggen bij verzekeraars, energieleveranciers en goede doelen onder de loep.

Met name energiebedrijven, kranten en goede doelen maken gebruik van drempels, waardoor het opzeggen vaak een lastig proces is. Zo is de informatie over het opzeggen van een abonnement moeilijk te vinden en sturen bedrijven aan op telefonisch opzeggen.

De Wet van Dam stelt dat consumenten een overeenkomst op dezelfde manier kunnen opzeggen als waarop die is afgesloten. Online afgesloten diensten moeten dus ook online kunnen worden beëindigd. Het staat bedrijven echter wel vrij om zelf te bepalen hoe duidelijk zij deze optie weergeven.

Veel financiële instellingen en streamingdiensten maken het gebruikers wel gemakkelijk om abonnementen op te zeggen.

Daarnaast werd gekeken naar hoe accounts bij webwinkels, datingsites en socialemediaplatforms moeten worden opgeheven. Volgens de Consumentenbond maakt een derde van de bedrijven het opzeggen van accounts erg lastig en in sommige gevallen zelfs onmogelijk.