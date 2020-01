De olieprijs is vrijdag gestegen nadat bij een Amerikaanse luchtaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad een Iraanse generaal is omgekomen. Qassem Soleimani zou achter de felle demonstratie bij de Amerikaanse ambassade van eerder deze week zitten.

De prijs van een vat Brent-olie steeg met 3 procent naar 68,27 dollar. Voor een vat WTI-olie werd 62,96 dollar betaald, 2,8 procent meer dan op donderdag. Het zijn de grootste prijsbewegingen in de afgelopen maand.

In september maakten de olieprijzen ook een flinke stijging door, na de aanval op olieraffinaderijen van Saoedi-Arabië. Olieprijzen stonden na enkele dagen 14 procent hoger, maar daalden ook weer nadat duidelijk werd dat het Saoedische koninkrijk de olie-export stabiel zou houden door uit reserves te putten.

De Aziatische aandelenbeurzen stonden iets lager na de aanval, maar oliebedrijven waren wel in trek. De Chinese olieproducenten PetroChina en CNOOC stonden enkele procenten in de plus in Hongkong. De Hang Seng-index, de toonaangevende aandelenindex van Hongkong, verloor juist 0,3 procent.