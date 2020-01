In Nederland is in 2019 zo'n 424 miljoen euro opgehaald via crowdfunding, blijkt uit onderzoek van Crowdfundingcijfers.nl. Dat is een toename van 29 procent ten opzichte van 2018, toen bijna 100 miljoen euro minder werd opgehaald.

De markt van financiering via crowdfunding groeit nog altijd. Via deze alternatieve manier van financiering kunnen particulieren een bijdrage leveren aan een initiatief.

2019 was niet alleen goed voor een recordopbrengst, maar is ook het jaar waarin voor het eerst meer dan tienduizend projecten en ondernemingen succesvol werden gefinancierd.

Het aantal succesvol gefinancierde initiatieven kwam uiteindelijk uit op meer dan dertienduizend. Het gemiddelde bedrag per project bedroeg 11.000 euro. Het merendeel van de succesvol gefinancierde projecten had een maatschappelijke missie.

Daarnaast gebruiken steeds meer mensen crowdfunding om geld op te halen voor goede doelen of de financiering van een persoonlijke wens, zoals het volgen van een studie of een medische behandeling.