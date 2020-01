Hudson's Bay kwam, zag, en vertrok. Sinds gisteren zijn de 15 panden dan echt gesloten. Nu is het wachten tot de foodmarkets en ZARA's zich melden, mét toezeggingen van de gemeenten om de vaart erin te houden.

Fanatieke koopjesjagers konden in december nog terecht voor de laatste voordeeltjes, goedkoop winkelinterieur en nauwelijks gebruikte paspoppen, maar vanaf 1 januari zijn de winkels allemaal gesloten.

De Canadese warenhuisgigant komt in 2016 naar Nederland en neemt meerdere oude V&D-panden over, inclusief een groot deel van het personeel. Het bedrijf neemt zo'n 300 miljoen euro mee om te investeren in de Nederlandse tak, en gaat zelfverzekerd 'premium'-artikelen verkopen.

Ze richten zich op "millennial-minded mensen met een eigen mentaliteit, een eigen ik, en passie". Die millenials kunnen de premium-artikelen niet betalen en algauw worden de prijzen verlaagd. In 2018 lijdt het bedrijf 80 miljoen euro verlies, en in augustus 2019 laat het moederbedrijf weten de panden eind 2019 te sluiten.

Het moederbedrijf HBC wil zich nu gaan richten op de Noord-Amerikaanse markt. "Helaas hebben we moeten constateren dat goede verkoopresultaten in december niet tot een redding van de onderneming hebben geleid", zeggen de curatoren in een persbericht.

Geen krakers en kortsluiting, wel leegstand

De gigantische Hudson Bay-panden zullen snel een herbestemming moeten krijgen, want leegstand in winkelcentra zorgt voor een gevoel van onveiligheid onder het winkelend publiek, zegt vastgoedadviseur Jeroen Lokerse, van Cushman & Wakefield, eigenaar van enkele Hudson's Bay-panden. Voor krakers en kortsluiting hoeven we niet bang te zijn, zegt Lokerse: het moederbedrijf HBC zorgt voor de panden en blijft de onderhoudskosten betalen.

In Amstelveen worden er plannen gemaakt voor woningen, in Utrecht wordt op dit moment gebouwd aan een Jumbo supermarkt met bijbehorende foodmarkt, en een woordvoerder van de gemeente Zwolle laat weten dat de gemeente bereid is om de bestemmingsplannen aan te passen om zo sneller tot een herbestemming te komen. In Haarlem werd een publiek debat georganiseerd over een nieuwe functie, en in Rotterdam wordt gefantaseerd over een schaatsbaan of een IKEA; maar de nieuwe eigenaren Signa en RFR laten nog niets los over hun plannen.

Vers eten en een H&M

Het wachten is op een echt goede winkelier, zegt Jeroen Lokerse, die de hoge huur kan betalen. "De meest voor de hand liggende bestemming is een sportschool, maar één kandidaat kan de huur voor zo'n pand niet betalen. Er zullen in de leegstaande panden meerdere winkeliers moeten komen." Eén of twee 'anchor tenants' zoals ZARA en H&M, een stadssupermarkt met vers bereid eten, en woningen: dat is de ideale mix, zegt de vastgoedadviseur.

"Vooral gemeenten moeten nu over de brug komen en zich flexibel opstellen tegenover potentiële huurders. Gemeenten kunnen hun bestemmingsplannen wijzigen, het proces van vergunningaanvragen versnellen, en maatschappelijke doelen een kans geven."

Welke bestemming de panden ook krijgen: er moet, alweer, fors worden verbouwd.