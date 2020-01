Treinreizen in Duitsland wordt flink goedkoper: reizigers die meer dan 50 kilometer afleggen met de Intercity Express-treinen van Deutsche Bahn, kunnen rekenen op een tariefdaling van 10 procent.

De tarieven voor treinreizen in Duitsland zijn voor het eerst in zeventien jaar gedaald. Het bedrijf verlaagt ook de prijzen van extra services, zoals het vervoeren van fietsen.

De goedkopere tickets zijn het gevolg een belastingverlaging op de op reizen per trein: van 19 naar 7 procent. Die verlaging is onderdeel van het Duitse pakket aan klimaatbeschermingsmaatregelen. Deutsche Bahn verwacht dat de prijsdaling vijf miljoen extra passagiers per jaar oplevert.

Deutsche Bahn is de belangrijkste aanbieder van spoorwegdiensten in Duitsland, en is een particuliere onderneming met als enige aandeelhouder de staat.

Niet alle forensen in Duitsland zijn goedkoper uit in het nieuwe jaar: de tarieven voor korteafstandsreizen en openbaar vervoer in Berlijn, Hamburg, Bremen, Brandenburg en het Rijnland zullen met ingang van 2020 stijgen, meldde persbureau DPA deze week.

In Nederland gebeurde het omgekeerde: de Nederlandse Spoorwegen verhoogde de prijzen voor vervoersbewijzen per 1 januari met circa 1,5 procent .