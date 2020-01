Studieschulden worden keurig terugbetaald: jaarlijks ontvangt DUO rond de 800 miljoen euro terug, en slechts 2 procent van de schulden wordt kwijtgescholden, blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio opvroeg. Het oude systeem was dus best succesvol, zegt Alex Tess Rutten van studentenbond LSVb.

De cijfers gaan nog over het oude studiefinancieringsstelsel. De basisbeurs, die in 2015 werd afgeschaft, gaf studenten een bedrag dat niet terugbetaald hoefde te worden, in hoogte afhankelijk van het inkomen van ouders. Studenten konden daarnaast nog flink bijlenen.

Het afbetalen van deze schuld mocht binnen vijftien jaar, waarna de schuld verviel. Uit de cijfers van DUO blijkt nu dat het afbetalen van die schuld goed verloopt.

Voor de terugkeer van dat oude stelsel is een inmiddels politieke meerderheid, maar het onderwerp staat pas op de agenda na de verkiezingen. Het huidige systeem is in ieder geval niet houdbaar, aldus Rutten. "In het oude stelsel bleef de schuld overzichtelijk en was het ook mogelijk om die terug te betalen. Nu stijgt de schuld elke maand weer. De stufidag heeft een hele andere lading gekregen."

De gemiddelde verwachte studieschuld van studenten is door de invoering van het leenstelsel momenteel 21.000 euro. Studenten hebben na het afronden van hun studie 35 jaar om dat bedrag af te lossen.