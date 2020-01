De schade die tijdens de afgelopen jaarwisseling is aangericht komt naar schatting uit op minimaal 15 miljoen euro. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag op basis van een eerste schatting. Het gaat hierbij over de particuliere schade aan verzekerde woningen en auto's, waarmee de totale schade dus hoger ligt.

Naar verwachting loopt het bedrag nog verder op door branden bij zakelijke opstal, meldt de belangenvereniging. De totale schade daarvan is nog onbekend. Ook letsel door vuurwerk is nog niet meegenomen in de huidige schatting.

Het schadebedrag schommelt door de jaren heen nogal. Vorig jaar bedroeg de aanspraak op particuliere inboedel-, opstal- en autoverzekeringen nog 12,9 miljoen euro, terwijl dat tijdens het Oud en Nieuw van 2017 op 2018 met 8,2 miljoen euro flink minder was. Tijdens de jaarwisseling van 2016 op 2017 was de last dan weer behoorlijk hoger, met 19,5 miljoen euro.

Volgens algemeen directeur Richard Weurding gaat het al met al deze keer om een gemiddelde jaarwisseling. "We hebben geen indicaties dat er bijzonder meer schade is dan gebruikelijk, maar wij beperken ons natuurlijk tot materiële schade." Hij benadrukt dat er daarnaast ook een toename was van geweldsincidenten tegen hulpverleners.

Het Verbond stelt dat de meeste schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme. "We moeten opnieuw kijken wat we eigenlijk nog veilig vuurwerk vinden en het aanpakken van illegaal vuurwerk moet topprioriteit blijven", aldus Weurding.