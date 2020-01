De rechtbank van Amsterdam heeft het faillissement van winkelketen Hudson's Bay officieel uitgesproken. Bij het concern was al sprake van uitstel van betaling van een aantal weken.

Hudson's Bay had vijftien locaties in Nederland, maar die zijn sinds woensdag 1 januari allemaal gesloten. Veel van de vestigingen hadden de deuren al gesloten. Alleen de locaties in Breda en aan de Kalverpassage in Amsterdam zouden langer moeten openblijven van de rechter, maar door het faillissement zijn die nu ook gesloten.

Het Canadese bedrijf is bezig met een saneringsronde. In Europa zijn veel activiteiten al afgestoten. Moederbedrijf HBC wil zich concentreren op de Noord-Amerikaanse markt. In Nederland kampte de winkelketen met flink tegenvallende bezoekersaantallen.

"Helaas hebben we moeten constateren dat goede verkoopresultaten in december niet tot een redding van de onderneming hebben geleid", zeggen de curatoren in een persbericht.

Volgens de curatoren is het faillissement deels te wijten aan de oordelen van de Rechtbank Amsterdam en het Gerechtshof Amsterdam. Die bepaalden dat Hudson's Bay Nederland de gehuurde panden in Amsterdam en Breda moest blijven exploiteren tot 31 augustus 2022.