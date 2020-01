Voor het eerst in zes jaar stijgt het aantal faillissementen weer, schrijft BNR donderdag op basis van cijfers van kredietwaardigheidsspecialist Graydon. In 2019 ging het om 3.800 bedrijven die omvielen, wat een toename is van 1,4 procent ten opzichte van 2018.

Het laatste jaar dat het aantal faillissementen nog toenam was in 2013. Toen ging het echter wel om flink meer faillissementen.

Vooral in de detailhandel, de bouw en de gezondheidszorg is een toename te zien van het aantal omvallende bedrijven.

Of de problemen in de bouw samenhangen met de stikstof- en PFAS-crises zou nog niet te zeggen zijn. Wel zouden de internationale omstandigheden zoals de aanstaande Brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China voor onzekerheid hebben gezorgd bij ondernemingen.