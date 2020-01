De topman van Hudson's Bay, Richard Baker, en zijn zakenpartners hebben minderheidsaandeelhouders benaderd met het aanbod om de winkelketen voor meer geld van de beurs te halen. Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Naar verluidt zouden Baker en zijn partners het bod op de Canadese winkelketen willen verhogen van 10,30 Canadese dollar (7,2 euro) naar 11 Canadese dollar.

Baker heeft opgeteld al een belang van 57 procent in Hudson's Bay, maar heeft waarschijnlijk meer nodig om het bedrijf van de beurs te halen.

De zakenpartners nemen het op tegen investeringsmaatschappij Catalyst Capital. Die bood in november 11 Canadese dollar per aandeel Hudson's Bay.

Hudson's Bay had in Nederland te maken met tegenvallende interesse vanuit het publiek, maar ook de rest van het concern heeft het financieel moeilijk. In Europa werd een groot deel van de winkels verkocht.