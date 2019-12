Het vuurwerkrecord dat werd verwacht, is een feit. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland ging er voor 77 miljoen euro over de toonbank, wat 10 procent meer is dan in 2018.

Het voorgaande record werd in 2008 en 2009 behaald, toen er voor 74 miljoen euro aan vuurwerk werd uitgegeven.

Met name siervuurwerk is in trek, vertelt woordvoerder Marcel Teunissen aan NU.nl. Dat is een verschuiving ten opzichte van eerdere trends.

Ook kiezen mensen vaker voor duurdere producten, zoals zogenoemd 'compoundvuurwerk'. "Dat zijn samengestelde dozen waarmee je met het aansteken van één lont een minivuurwerkshow te zien krijgt", legt Teunissen uit. Deze soort varieert in prijs van 100 tot rond de 500 euro, en wint al een paar jaar aan populariteit.

Opvallend is verder dat dit jaar de verkooppiek niet op 31 december, maar op maandag 30 december viel.