Alphabet, het moederbedrijf van Google, zal niet langer gebruik maken van de zogenoemde 'Double Irish, Dutch Sandwich'-belastingtruc. Dat blijkt uit belastingaangiften in Nederland en Ierland uit 2018 die zijn ingezien door Reuters.

In 2017 kwam aan het licht dat Alphabet 23 miljard dollar (zo'n 20,5 miljard euro) via Bermuda wegsluisde om zo het betalen van Amerikaanse belastingen te vertragen. Dit deed het bedrijf middels de belastingtruc, die het nu dus in de ban doet.

Volgens documenten die het bedrijf aanleverde bij de Kamer van Koophandel weet Alphabet nog niet exact wanneer de toepassing wordt gestaakt. Wel verwacht het management dat dit mogelijk op 31 december 2019 zal zijn.