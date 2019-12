Amerikaanse president Donald Trump maakt dinsdag via Twitter bekend dat de langverwachte ondertekening van het deelakkoord met China op 15 januari plaats zal vinden. De ceremonie zal in het Witte Huis zijn. Vervolggesprekken over een verder akkoord zullen op een later moment doorgaan in Peking.

"Ik zal onze zeer grote en veelomvattende eerste fase van de handelsdeal met China op 15 januari ondertekenen", aldus de president. Maandag stelde Amerikaanse handelsadviseur Peter Navarro al in een interview dat het deelakkoord begin januari zou worden ondertekend, wat nu dus door Trump wordt beaamd.

In oktober kwamen de twee landen na lang overleg eindelijk tot een overeenkomst tot een deelakkoord, waarvan de details in de tussentijd zijn ingevuld. De handelsoorlog tussen China en de VS heeft de wereldwijde economische groei afgeremd, onder meer door de onzekerheid die ermee gepaard ging.