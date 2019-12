De AEX-index, de meest toonaangevende beursindex in Amsterdam, is in 2019 met een kwart gestegen. Dit is de grootste stijging in een jaar tijd sinds 2009.

De AEX-index begon het jaar op 486 punten en sluit deze vrijdag om 14.00 uur af op 604 punten, een stijging van maar liefst 24 procent. De toename valt wel hoog uit doordat aandelenbeurzen vorig jaar op het laatste moment nog onderuit gingen. Toen daalde de AEX ook met 10 procent in een jaar.

In de laatste tien jaar is de AEX-index bijna verdubbeld. Op 31 december 2009 stond de Amsterdamse beurs op 335 punten. In het afgelopen decennium is de index dus met 80 procent gestegen. In deze berekeningen wordt geen rekening gehouden met de winstuitkeringen van bedrijven.

De flinke wins dit jaar is vooral opmerkelijk als je alle geopolitieke problemen op een rij zet. Een chaotisch Brits vertrek uit de EU hing als een zwaard van Damokles boven de markt, net zoals de importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump daadwerkelijk instelde en de tarieven die hij dreigde in te voeren.

Voorlopig handelsakkoord

Verder ontstond er afgelopen jaar steeds meer twijfel over de groeiperspectieven in Europa en de Verenigde Staten. In veel landen is de economische groei op een lager pitje komen te staan. Een voorlopig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China gaf uiteindelijk de doorslag om ook de laatste maand nog een kleine sprint in te zetten.

Centrale banken wereldwijd hebben daarom maatregelen genomen om rentes nog iets lager te zetten en hun economieën te stimuleren.

Beleggers blijven wel optimistisch. Niet alleen de AEX-index breekt records. Ook in de rest van Europa en in de Verenigde Staten bereiken aandelen nieuwe hoogtepunten.