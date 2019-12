De rijksoverheid betaalt stagiairs van alle opleidingsniveaus vanaf 1 januari 2020 hetzelfde bedrag. Daarmee gaan mbo-studenten die een stage bij de overheid volgen er bruto bijna 200 euro op vooruit ten opzichte van dit jaar. Dat blijkt uit een publicatie van de Staatscourant (pdf).

Op dit krijgen mbo-stagiairs 448 euro bruto per maand, terwijl stagiairs van het hbo en de universiteit maandelijks 616 euro bruto verdienen. Voor alle groepen wordt die vergoeding per 2020 verhoogd naar 628 euro.

"Reden hiervoor is dat de stagevergoeding het karakter van een onkostenvergoeding heeft en daarom een verschil in stagevergoeding op basis van opleidingsniveau niet goed uitlegbaar is", valt te lezen in de publicatie.