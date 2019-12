De Russische mededingsautoriteit is een onderzoek gestart naar Booking.com, meldde de toezichthouder maandag. Volgens mededingingstoezichthouder (FAS) heeft Booking.com hotels gevraagd om dezelfde prijzen te gebruiken op andere boekingssites als op Booking.com.

Als blijkt dat Booking daadwerkelijk de Russische regelgeving heeft geschonden, kan het bedrijf een boete krijgen 1 tot 5 procent van de omzet die in Rusland wordt gemaakt.

Ruim een week geleden maakte Booking bekend afspraken te hebben gemaakt met de Europese commissaris voor Consumentenzaken over eerlijkere communicatie naar consumenten. Advertenties zoals "nog maar één kamer over" en "vijftig keer geboekt in de afgelopen 24 uur" zouden vanaf 16 juni 2020 tot de verleden tijd behoren.