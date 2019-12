De ex-topman van zowel Nissan als Renault, Carlos Ghosn, dook maandagavond (Nederlandse tijd) op in Libanon, ondanks dat het hem verboden was om Japan te verlaten. In Japan wordt Ghosn berecht voor financiële wangedragingen.

In een persconferentie vanuit Beirut, de grootste stad van Libanon, zegt Ghosn dat hij "niet is gevlucht van recht, maar van onrecht en politieke vervolging". Naar eigen zeggen werd hij als gijzelaar gehouden in het "valse Japanse rechtssysteem waar meteen van schuld wordt uitgegaan".

Het is nog onduidelijk hoe de 65-jarige Ghosn Japan kon verlaten. Hij werd in maart op borgtocht vrijgelaten, maar bleef onder videobewaking staan. Hij zou ook zijn paspoort hebben moeten inleveren.

Onder meer aanklagers in Japan en de advocaten van Ghosn zouden niet op de hoogte zijn van zijn vertrek uit Japan. Het land heeft geen uitleveringsafspraken met Libanon, waardoor het volgens persbureau Reuters onwaarschijnlijk is dat de zakenman weer moet terugkeren voor zijn rechtszaak.

Ghosn, onder wie de alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi tot stand kwam, werd in november 2018 opgepakt in Japan op verdenking van financiële wangedragingen.