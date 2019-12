Amerikaanse handelsadviseur Peter Navarro stelt maandag in een interview met Fox News dat het deelakkoord met China waarschijnlijk in de eerste week van januari wordt ondertekend. Officiële bevestiging van de ondertekeningsdatum moet nog wel komen van president Donald Trump of de handelsvertegenwoordiger.

"We wachten nog op de vertaling", aldus Navarro over het akkoord.

De Chinese vicepremier Liu He zou de uitnodiging voor ondertekening hebben geaccepteerd, schrijft de Engelstalige South China Morning Post daarnaast maandag op basis van een anonieme bron. Het bezoek van de Chinese delegatie aan de VS zou tot midden volgende week duren.

In oktober werd na langdurige gesprekken tussen de twee wereldmachten eindelijk een deelakkoord onderhandeld. Hierin zijn naar verluidt onder meer afspraken vastgelegd over intellectueel eigendom, financiële diensten en grote landbouwaankopen. Trump zei destijds dat een volledige deal al binnen vijf weken gesloten kon worden, maar dat lijkt nu toch langer te duren, aangezien zelfs het deelakkoord nog niet officieel is ondertekend.

Volgens Navarro wordt het deelakkoord nu ook "zo snel mogelijk" openbaar gemaakt.