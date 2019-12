De vuurwerkverkopen stevenen dit jaar op een record af, met naar verwachting zelfs een omzetstijging die kan oplopen tot 10 procent. De stijgende trend die ingezet werd bij de onlineverkoop zet daarmee ook in de winkels door, zegt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland maandag tegen NU.nl.

De online voorverkoop van vuurwerk steeg al met ruim 5 procent, meldde de belangenvereniging op 27 december al op basis van data van aangesloten verkopers. Op basis daarvan stelde de vereniging de prognose op van een stijging van de totale verkopen met 5 procent.

Die voorspelling stelt de belangenvereniging nu naar boven bij. "Diverse winkels en importeurs melden stevige stijgingen in de omzet", aldus woordvoerder Marcel Teunissen. De prognose neigt daarom nu eerder naar 10 procent. "De Nederlander is de liefde voor het vuurwerk nog zeker niet kwijtgeraakt, merken we."

Pas op 31 december, de laatste verkoopdag, zal meer duidelijk zijn over de daadwerkelijke stijging.