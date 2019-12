De Amerikaanse miljardair Dan Friedkin heeft samen met een groep investeerders interesse om de Italiaanse voetbalclub AS Roma over te nemen, meldt de club maandag.

Naar verluidt zou Friedkin zo'n 750 miljoen tot 790 miljoen euro willen neerleggen voor een belang van 82 procent in het beursgenoteerde AS Roma.

De club, die voor het laatst de landstitel in de Serie A won in 2001, maakte vorig seizoen nog een verlies van 24 miljoen euro op een omzet van 233 miljoen euro. De schuld bedraagt 221 miljoen euro.

De aandelen in de club openden 9 procent hoger maandag, maar verloren in de middag hun winsten. Rond het middag uur werd 0,69 euro betaald per aandeel, een stijging van 4,9 procent.

AS Roma wisselde in 2012 voor het laatst van eigenaar. Toen kocht een groep Amerikaanse investeerders onder leiding van James Pallota een meerderheidsbelang in de voetbalclub. Pallota is sindsdien ook de voorzitter.