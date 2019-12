Barbados en Turkmenistan zijn toegevoegd aan de Nederlandse lijst van landen met een 'te laag belastingtarief'. De lijst bestaat daarmee nu uit veertien landen, die een winstbelasting van 9 procent of minder hebben.

Barbados is toegevoegd aan de Nederlandse lijst omdat per 1 januari 2019 de belasting is verlaagd naar minder dan 9 procent. In Turkmenistan blijkt dat niet het algemeen geldende tarief van 20 procent winstbelasting, maar 8 procent wordt gerekend.

Die lijst, waarop onder meer ook de Britse Maagdeneilanden en de Verenigde Arabische Emiraten staan, wordt gebruikt voor maatregelen tegen belastingontwijking. Er is ook een zwarte lijst van de Europese Unie, die hetzelfde doel heeft.

Het gaat om drie maatregelen, schrijft de rijksoverheid. "Als eerste gaat het om een maatregel waarbij wordt voorkomen dat bedrijven belasting ontwijken door mobiele activa te verschuiven naar een bedrijf in een land dat op deze lijst staat, de zogenoemde CFC-maatregel die per 1 januari 2019 geldt."

De tweede maatregel houdt in dat landen op de lijst vanaf 2021 een belasting van 21,7 procent moeten betalen over uit Nederland afkomstige rente en royalty's. Ten derde geeft de Nederlandse Belastingdienst sinds 1 juli 2019 geen ruling meer over transacties met bedrijven die gevestigd zijn in een van de landen op de lijst.

Overigens staat Nederland zelf ook op een lijst die het Europees Parlement in maart dit jaar opstelde. Het gaat om een lijst van zeven EU-landen die "eigenschappen vertonen van belastingparadijzen" en volgens het parlement "agressieve belastingplanning faciliteren". Nederland zou andere EU-landen met het beleid zo'n 11,2 miljard euro aan belastinginkomsten ontzeggen.