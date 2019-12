Supermarktketen Coop heeft in 2019 1,54 miljard euro omzet behaald, wat 11 procent meer is dan de 1,39 miljard euro die in 2018 werd behaald. Ook groeit het aantal vestigingen per saldo met 24 winkels naar een totaal van 314 winkels.

De eerste zes maanden van het jaar werden de EMTÉ-winkels, die Coop in 2018 had aangekocht, omgebouwd. In die periode droegen alle nieuwe vestigingen 45 miljoen euro aan de omzet bij. Dat was in 2018 meer, met 132 miljoen euro.

De supermarktketen heeft nu een marktaandeel van 3,7 procent. Volgens de keten groeit de omzet van Coop met 11 procent flink sneller dan de sector, die 4 procent groei doormaakte.

Ook online groeit de keten. 50 procent van alle Coop-klanten bestelde in 2019 via de app van de supermarkt. Dat was in 2018 nog 30 procent.