Eurowings, de budgetmaatschappij van Lufthansa, schrapt 170 vluchten op maandag, dinsdag en woensdag door een staking van het cabinepersoneel bij zusterbedrijf Germanwings.

Onder meer vluchten vanaf luchthavens bij Hamburg, München, Stuttgart en Düsseldorf worden geraakt door de staking. Ook sommige vluchten vanuit Duitsland naar Oostenrijk en Zwitserland zijn geschrapt.

Germanwings voert vluchten uit voor Eurowings. Ongeveer 30 van de 140 vliegtuigen van Eurowings behoren tot Germanwings.

Afgelopen vrijdag riep vakbond UFO op tot een staking van het cabinepersoneel voor drie dagen vanaf deze maandag. Als er de komende dagen geen akkoord wordt bereikt, dreigt de vakbond verder te staken.

Het geschil tussen Lufthansa en de vakbonden duurt al enkele maanden. Eerder werd een akkoord bereikt over loon, maar nog niet over andere arbeidsvoorwaarden. In november hield cabinepersoneel al een staking die zorgde voor dertienhonderd uitgevallen vluchten.