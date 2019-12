Supermarktketen Jumbo ziet de omzet dit jaar met iets meer dan 1 miljard euro stijgen naar 8,4 miljard euro. Omgerekend gaat het om een stijging van 14 procent, meldt Jumbo maandag.

De stijging was vooral te danken aan ombouwen van overgenomen supermarkten en de opening van nieuwe winkels. Het winkelbestand van Jumbo is in 2019 gegroeid met 54 vestigingen naar een totaal van 672 filialen. Het marktaandeel van Jumbo steeg naar ruim 21 procent in de laatste maanden van het jaar.

Dit jaar bouwde Jumbo 47 EMTÉ-supermarkten en vier Agrimarkten om. Er zijn verder twee nieuwe vestigingen van Jumbo Foodmarkt en twee zogeheten Jumbo City's geopend. Dit jaar bereikte Jumbo ook een samenwerking met HEMA waardoor er zeventien Jumbo-locaties in binnenstedelijke gebieden komen.

Verder opende Jumbo dit jaar de eerste winkels in België. Volgens Jumbo liggen de omzetten boven verwachting. In 2020 worden er naar verwachting twaalf tot vijftien nieuwe Jumbo-winkels geopend in België.