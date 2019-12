Het kabinet trekt 34,5 miljoen euro uit voor milieumaatregelen in de transportsector. Het geld gaat vooral gebruikt worden voor machines en voertuigen die draaien op waterstof of batterijen gebruiken.

Betrokken bedrijven investeren zelf 47 miljoen euro en vanuit de Europese Unie is er nog eens 5,9 miljoen euro subsidie beschikbaar, meldt het ministerie van Milieu en Wonen maandag. In totaal is er dus ruim 87 miljoen euro beschikbaar. Die wordt gebruikt bij 43 projecten.

Het geld zal onder meer gebruikt worden om nieuwe laadinfrastructuur te bouwen. Zo komen er zeven nieuwe waterstoftankstations in onder meer Dordrecht, Barneveld en Roosendaal.

Verder wordt er gewerkt aan schepen op waterstof, uitstootvrije bouwmachines en schone boodschappenbezorgwagens.

"De innovatie van nu is het exportproduct van morgen", zegt minister Stientje Van Veldhoven van Milieu en Wonen. "Deze innovaties zijn interessant voor Nederland, maar ook andere landen worstelen met luchtkwaliteit en het schoner maken van bouw en verkeer."