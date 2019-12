Leden van vakbond FNV zijn akkoord gegaan met de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. Halverwege december werden al afspraken gemaakt voor de 200.000 medewerkers, maar de bonden moesten nog instemmen. Werkgeversorganisatie NVZ ging eerder al akkoord.

De FNV was de grootste vakbond aan de onderhandelingstafel. Maar liefst 88 procent van de leden heeft ja gezegd tegen de nieuwe cao. De vorige cao liep af op 31 maart 2019, waarna in heel het land stakingen plaatsvonden.

Er is onder meer afgesproken dat de medewerkers een structurele loonsverhoging van in totaal 8 procent krijgen over de looptijd van 27 maanden. Daarnaast is er een hogere onregelmatigheidstoeslag afgesproken. Deze komt volgens FNV neer op een structurele loonsverhoging van zo'n 2,5 procent.

Ook hebben de partijen afgesproken dat leerlingen en stagiairs meer betaald krijgen. Verder krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 1.200 euro.

"Wij vonden het belangrijk dat de ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, zich kunnen vinden in het eindresultaat", zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV.

"Zij hebben zich nu met een luid en duidelijk 'ja' uitgesproken voor dit akkoord. Vol vertrouwen zet ik namens de FNV straks mijn handtekening en zijn de nieuwe afspraken een feit."