In het afgelopen decennium is het inkomen in Nederland gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Per hoofd van de bevolking steeg het bruto binnenlands product (bbp), waarmee de grootte van de Nederlandse economie wordt gemeten, met 8 procent.

In 2010 bedroeg het bbp per hoofd van de bevolking 40.017 euro, in 2018 was dat gestegen naar 43.224 euro.

Ook het aantal werknemers steeg. In Nederland hadden in 2018 ongeveer 9,4 miljoen mensen een baan, wat 600.000 meer werknemers is dan in 2010. Het aantal zelfstandigen steeg in het afgelopen decennium met 11 procent.

Na het uitbreken van de economische crisis in 2008 daalde de arbeidsparticipatie in ons land, maar dit herstelde zich volgens het CBS vanaf 2015. Hier staat wel tegenover dat er steeds meer werkenden zeggen last te hebben van burn-outklachten.

Het CBS beschrijft de afgelopen tien jaar als een periode van onder meer toegenomen internetgebruik, de introductie van de volledig elektrische auto en bevolkingsgroei.

Meer Nederlanders, vooral door migratie

De Nederlandse bevolking steeg in de laatste tien jaar van 16,6 miljoen naar 17,3 miljoen. Het aantal huishoudens steeg van 7,4 miljoen naar 7,9 miljoen. Het grootste deel van de bevolkingsgroei kwam door migratie. Van de ruim 700.000 nieuwe Nederlanders zijn er ongeveer 432.000 migranten.

Het aantal Nederlandse ouderen is ook gestegen. Waar in 2010 nog 15 procent van de bevolking bestond uit 65-plussers, is dat percentage in 2019 gestegen naar 19 procent. Het aantal mensen onder de twintig daalde van 24 procent in 2010 naar 22 procent in 2019.

Meer elektrische auto's op de weg

Het aantal elektrische auto's op de wegen steeg sterk dit decennium. Waar er op 1 januari 2014 ongeveer 4.600 volledig elektrische auto's op de weg reden, is dit op 1 januari 2019 bijna vertienvoudigd tot 44.700 voertuigen. Het merendeel van deze stijging vond plaats in 2018.

Er rijden niet alleen meer elektrische voertuigen op de weg, het is in het algemeen drukker geworden op de wegen. In 2017 reden er gemiddeld 2.261 motorvoertuigen per uur over de rijkswegen, wat 8 procent meer was dan in 2011. Hoeveel dat gemiddelde in 2019 was, is niet te zien in het overzicht van het CBS.