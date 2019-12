De toekomstige topman van Boeing, David Calhoun, staat voor een immense uitdaging. Zijn voorganger Dennis Muilenburg kreeg het maar niet voor elkaar om vertrouwen in de 737 MAX te herstellen en Boeing, de grootste vliegtuigmaker ter wereld, weer op de rails te krijgen.

En daardoor moest, ruim een half jaar nadat Calhoun als bestuursvoorzitter nog vertrouwen in Muilenburg uitsprak, de Boeing-ceo het veld ruimen. Vorige week zondag hield het bestuur van Boeing naar verluidt een conferencecall waar Muilenburg niet bij was en werd besloten de bestuurder de laan uit te sturen.

De problemen hoopten zich ook op de afgelopen maanden. Nadat Boeing het vertrouwen van de toezichthouders had verloren, besloot het concern de productie van de 737 MAX stil te leggen vanaf januari volgend jaar.

Tegelijk verbrandt Boeing figuurlijk elke maand 1 tot 2 miljard door de problemen met het vliegtuig.

Als kers op de taart lukte het vorige week een ruimtecapsule van Boeing, de Starliner, niet om het internationale ruimtestation ISS te bereiken. De Starliner moest astronauten in het ISS bevoorraden. Door een fout met een interne klok kwam de capsule in een verkeerde baan terecht. Dit riep opnieuw vragen op over de bekwaamheid van de ingenieurs bij Boeing.

Vertrouwen winnen van de toezichthouder

Punt één op de agenda van Calhoun is het vertrouwen winnen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de Federal Aviation Administration (FAA). De FAA besloot eind november alle 737 MAX-vliegtuigen individueel te gaan inspecteren.

Enkele weken daarvoor verklaarde Boeing nog te verwachten dat de vliegtuigen eind dit jaar weer de lucht in konden, maar na de verklaring werd snel duidelijk dat dit onmogelijk was Ook is onduidelijk wanneer er dan wel het groene licht komt van de FAA. De autoriteit zegt net zoveel tijd te nemen om het model te testen als nodig is, zonder een tijdspad te noemen.

Naar verluidt belde Calhoun de FAA begin deze week zonder andere bestuurders van Boeing bij het gesprek te betrekken. Volgens The Wall Street Journal benadrukt deze persoonlijke aanpak de strategie die de nieuwe bestuurder wil inzetten bij de toezichthouder.

Technicus die opklom binnen Boeing

Juist het omgaan met de buitenwereld was moeilijk voor Muilenburg, zeggen analisten. Muilenburg is vooral een technicus die binnen Boeing opklom tot de hoogste positie. Van Calhoun wordt daarvan meer verwacht. En de autoriteiten zijn nog maar de eerste horde, daarna volgen de luchtvaartmaatschappijen en de reizigers.

Calhoun, nu bestuursvoorzitter bij Boeing, is geen onbekende bij de vliegtuigmaker. Zo'n vijftien jaar geleden werd hij naar verluidt ook al gezien als mogelijk kandidaat om Boeing te leiden. Boeing koos voor een ander en Calhoun kwam bij het Amerikaanse conglomeraat GE terecht. Hier leidde hij onder meer de tak die vliegtuigmotoren maakt na de terroristische aanvallen in 2001. Daarna had hij verschillende rollen bij onder meer uitgeverij Nielsen en investeerder Blackstone.

Maar geen van zijn bestuurdersrollen hebben hem voorbereid op de kritiek die zijn voorganger Muilenburg heeft gekregen. Tegen Financial Times zegt een ervaren luchtvaartanalist dat het valt te betwijfelen of alles nu verandert. "We hebben een nieuw gezicht. Maar of we een volledig nieuwe aanpak zullen krijgen valt te bezien." Sommige criticasters merken dan ook op dat Boeing er misschien beter aan had gedaan om een buitenstaander aan te stellen.

De belangen zijn enorm. De problemen beperken zich niet alleen tot Boeing. Het concern is een van de grootste Amerikaanse exporteurs en de problemen raken dan ook de gehele Amerikaanse economie. Honderden toeleveranciers, in binnen- en buitenland, zijn betrokken bij de bouw van de 737 MAX. De invloed is zo groot dat de economische groei van de Verenigde Staten zelfs met enkele tienden van een procent lager uit kan vallen door de productiestop.