Het Libra-project van Facebook heeft gefaald en moet aangepast worden om in aanmerking te komen voor goedkeuring, zegt de president van Zwitserland, Ueli Maurer, tegen de Zwitserse omroep SRF. Facebook wil het project juist in het Zwitserse Genève vestigen.

Reactie vanuit Libra zelf blijft uit, maar eerder zei medeoprichter David Marcus van Facebook al dat de geplande lanceringsdatum verplaatst zou kunnen worden naar een moment na juni.

Volgens Maurer, die tevens minister van Financiën is, zullen centrale banken het mandje van valuta's dat als basis voor Libra dient niet accepteren. "Het project, in de huidige vorm, is dus mislukt."

Eerder kwamen Europese ministers van Financiën al overeen dat private digitale valuta zoals Facebooks Libra niet mogen worden geïntroduceerd in de EU. De risico's zouden eerst duidelijker moeten worden. Eerder kozen enkele bedrijven die de munt steunden er al voor om te vertrekken.