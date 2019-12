Nog eens zestig investeerders klagen de Deense bank Danske Bank aan voor een schade van 1,5 miljard Deense kroon (200 miljoen euro) wegens vermeende witwaspraktijken bij de bank. Het gaat om de derde dergelijke rechtszaak tegen de grootste bank van Denemarken.

In meerdere landen is Danske Bank het mikpunt van onderzoeken vanwege zo'n 200 miljard euro aan verdachte transacties die via een dependance in Estland werden verzorgd. Veel van deze transacties, die tussen 2007 en 2015 werden uitgevoerd, bleken later verdacht te zijn.

De internationale groep investeerders die nu een zaak tegen Danske Bank start, bestaat uit onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders.

In de Verenigde Staten moet Danske Bank het in een zaak al opnemen tegen 232 pensioenfondsen. In een andere zaak eisen investeerders een schadevergoeding ter waarde van 800 miljoen dollar.