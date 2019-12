De vijfhonderd rijkste mensen hebben hun vermogen dit jaar met een kwart zien groeien. In totaal hebben de rijksten ter wereld aan het eind van 2019 een vermogen van 5,9 biljoen dollar (5,28 biljoen euro), 1,2 biljoen dollar meer dan een jaar geleden, berekende persbureau Bloomberg.

De grootste winnaar in de lijst is de Fransman Bernard Arnault, die zijn vermogen met maar liefst 36,5 miljard dollar zag groeien. Arnault is de oprichter en bestuursvoorzitter van het luxeconglomeraat Louis Vuitton Moët Hennessy. Hij is de op twee na rijkste persoon ter wereld.

Maar 52 mensen in de lijst kregen te maken met een daling van hun vermogen. Zo moest Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, het na zijn scheiding met 9 miljard dollar minder doen. Toch eindigt hij het jaar als de rijkste persoon op aarde, dankzij de flink gestegen prijs van Amazon-aandelen.

Ook de bekende mediatycoon Rupert Murdoch zag zijn vermogen dalen, met zo'n 10 miljard dollar, doordat de opbrengst van de verkoop van Fox-aandelen aan Walt Disney werd verdeeld onder zijn zes kinderen. Die werden op hun beurt wel in één klap miljardair.

Verder zag Adam Neumann, de topman van kantoorverhuurder WeWork, zijn vermogen imploderen door de mislukte beursgang van het concern. De waarde van het bedrijf daalde van een geschatte 47 miljard dollar aan het begin van het jaar naar 8 miljard dollar, nadat bleek dat investeerders geen behoefte hadden aan een beursgang van WeWork.

Doordat WeWork werd gered door Softbank, blijft de status van Neumann als miljardair intact. Die redding lijkt wel in gevaar te komen. Naar verluidt krijgt Softbank de financiering niet rond.