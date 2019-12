Het vertrouwen onder beleggers is opnieuw licht gestegen, meldt ING zaterdag onder een eigen peiling. De index die de bank bijhoudt steeg naar 122 punten, licht hoger dan een maand eerder.

Hiermee staat het beleggersvertrouwen weer op het niveau van de zomer. In 2018 werd een top neergezet van ruim 150 punten, maar sinds een flinke daling aan het einde van dat jaar herstelt het vertrouwen maar mondjesmaat.

Gevraagd naar hun verwachtingen voorspelt de helft van de ondervraagde beleggers dat de beurs in maart 2020 op een stand van 602 punten zal staan. Dit is minder dan waarop de beurs vrijdag sloot, maar wel de hoogste voorspelling van in de enquête van ING sinds de start van de peilingen. Een vijfde van de geënquêteerden denkt dat de beurs zal dalen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat beleggers steeds vaker anderen durven te adviseren over beleggen. In augustus adviseerde 12 procent anderen om te gaan beleggen. Nu is dat gestegen naar 21 procent. De groep beleggers die anderen afraadt om te gaan beleggen is in vergelijking met een kwartaal geleden juist afgenomen van 16 procent naar 9 procent.