Het jaar begint rommelig, met al in de eerste paar maanden het omvallen van veel bekende gezichten in het straatbeeld, waaronder CoolCat en Hudson's Bay. Later is er met Thomas Cook ook een grote reisorganisatie die omvalt. NU.nl blikt terug op de belangrijkste (bijna-)faillissementen van een bewogen 2019.

Februari: Intertoys' faillissement, doorstart en verkoop

Voor Intertoys is het jaar op zijn minst bewogen te noemen. In februari gaat de speelgoedketen failliet, waarna in mei een doorstart in beeld komt met de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan als eigenaar. Er worden zo'n 150 winkels gesloten, zodat er ruim 230 vestigingen overblijven.

Grootse plannen kleuren de doorstart. Er komen 'experience stores' waar beleving centraal staat, en ook dingen als 'gepersonaliseerd pakpapier' moeten de keten redden. In gesprek met NU.nl zegt nieuwe CEO Roland Armbruster dat de aanpak volledig anders wordt. "De wereld verandert, en wij veranderen mee. Je moet iets durven proberen."

Dat is van korte duur: in september doet de investeerder Intertoys alweer van de hand. Michiel Witteveen, de eigenaar van Mirage Retail Group, koopt de speelgoedwinkelketen voor een "scherp" bedrag. De Portugezen zouden te weinig geld hebben gehad voor de plannen, met lege winkels als gevolg.

Doordat Mirage ook Blokker, Big Bazar en Maxi Toys in handen heeft, ontstaat volgens Witteveen een sterke speler die bij de inkoop "de beste deals" kan sluiten. We zullen het zien in 2020.

Maart: CoolCat gaat failliet (en wordt door Kahn gered)

CoolCat wordt in 1979 opgericht door ondernemer Roland Kahn, maar gaat dit jaar in maart kopje onder. Op dat moment werken er in Nederland 1.180 mensen bij de keten. "Uitdagende marktomstandigheden", luidt de verklaring voor het faillissement.

Ook het weer wordt als boosdoener aangewezen: "Als het maandenlang boven de 20 graden blijft, koopt niemand herfstkleding. Zelfde verhaal voor wanneer het niet koud wordt", aldus een woordvoerder tegen NU.nl. Kritiek op die verklaring is er overigens ook. Een winkelketen zou tegen zulke veelvoorkomende, kleine tegenvallers bestand moeten zijn. Retailexpert Paul Moers destijds: "Als je niet tegen slecht weer kunt, moet je niet in Nederland gaan wonen."

Via een bv-constructie neemt oprichter Kahn indirect overigens het stokje zelf weer over. Technisch gezien heeft CoolCat wel een andere eigenaar, aangezien de bv's waar de winkel onder viel, failliet zijn. Voor de winkelstraten heeft het een nog onduidelijk effect. Er wordt gesproken van de sluiting van alle winkels, waarbij alleen een webshop onder de naam CoolCat Junior overblijft. Toch staat de deur staat nog wel op een kier voor de optie van een kleine hoeveelheid fysieke CoolCat-zaken.

April: Sissy-Boy draait onvoldoende winst, maar maakt toch doorstart

In april wordt Sissy-Boy, dat al sinds 1982 bestaat, failliet verklaard. De kleding- en interieuraccessoireketen heeft op dat moment 45 winkels en er werken zo'n zeshonderd werknemers. Hoewel de omzet in 2018 60 miljoen euro bedraagt, blijft de winst van het bedrijf achter. Ondanks kostenbesparingen en bezuinigingen, blijkt een faillissement onvermijdelijk.

Meteen de dag na de aankondiging is er al een koper bekend: familiebedrijf Termeer, ook eigenaar van schoenwinkelketens Sacha en Manfield, neemt de zaak over. 80 procent van de medewerkers krijgt onder de nieuwe eigenaar een arbeidsovereenkomst aangeboden. 42 winkels in Nederland blijven open.

September: Thomas Cook veroorzaakt vakantiepaniek

De nachtmerrie als je op vakantie bent: je touroperator gaat failliet. Het overkwam honderdduizenden reizigers in september, toen het Britse Thomas Cook naar buiten bracht per direct te stoppen met alle activiteiten. Het bedrijf probeerde al langer een reddingsplan rond te krijgen, maar kan niet de nodige investeerders bij elkaar krijgen.

Duizend Nederlanders zijn gedupeerd. "Wij en vele andere reizigers worden op locatie door hotels geweigerd, omdat die bang zijn niet betaald te worden", vertelt een van hen NU.nl. Dat is op 23 september, wanneer de aankondiging wordt gedaan. Op 30 september wordt bekend dat de Nederlandse tak niet overleeft: het faillissement is officieel. De circa tweehonderd medewerkers in ons land krijgen ontslag.

Reisorganisatie TUI Nederland neemt de domeinnamen en klantendatabases van het Nederlandse bedrijfsonderdeel over, blijkt in november. De organisatie helpt rond het faillissement ook veel mensen die op reis in de problemen komen.

November: Hudson's Bay: opkomst en ondergang binnen twee jaar

Misschien wel het verhaal waar het meest om te doen is dit jaar, is dat van Hudson's Bay. De Canadese warenhuisketen werd in 2017 met veel bombarie geïntroduceerd in Nederland, waar het in veel plaatsen ook nog eens veel oude panden van V&D overnam. Supermodellen werden ingevlogen om de linten door te knippen; het kon niet op.

Toch struikelt de keten al na twee jaar: in april komen de eerste geruchten over een mogelijk faillissement naar buiten, en in november vraagt de keten uitstel van betaling aan. Na enkele maanden getouwtrek, zoals over de afkoop van huurcontracten die decennia zouden lopen, is nu duidelijk dat Hudson's Bay op termijn echt helemaal uit Nederland verdwijnt.

Het bedrijf is niet failliet, maar pakt de biezen voor het zover kan komen: Nederlanders zaten blijkbaar niet te wachten op dit warenhuis in het hoge segment. Ironisch is wel dat de panden door grote kortingen nu voor het eerst wél volstromen.